إيمي سمير غانم بين والديها: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".. فيفي عبده تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز التي ما زالت تخضع للعلاج في أحد المستشفيات منذ مطلع مايو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت إيمي، صورة لها معهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

وعلقت الفنانة فيفي عبده "آمين ربنا يرحمه في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب، ويخلي لك امك ويديها الصحة والعافية يا رب".

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية أجراها مساء الأربعاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، وأكد أن الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من تداعيات ومضاعفات الإصابة بكورونا، وهي التي تتسبب في استمرار مرض الأشخاص بعد إصابتهم بكورونا، مشيرًا إلى أن كورونا كمرض فيروسي تتم معالجته، ولكن تتم المتابعة، والرصد لما بعد الإصابة بكورونا.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مئواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.