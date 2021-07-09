عمرو عرفة ينشر صورة نادرة تجمع جيهان السادات مع أسرة "أيام السادات" بمنزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف المخرج عمرو عرفة، عن صورة نادرة تجمع الراحلة جيهان السادات مع أسرة فيلم "أيام السادات".

ونشر عرفة، الصورة عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏التواضع واللطف والذوق وكرم الضيافة.. كانوا عنوان استقبالها لينا أيام تصوير فيلم السادات داخل منزلها.. الله يرحمك يا هانم.. الفاتحة".

فيلم "أيام السادات" إنتاج عام 2001، سيناريو وحوار أحمد بهجت وإخراج محمد خان، وبطولة أحمد زكي وميرفت أمين ومنى زكي، ويحكي الفيلم السيرة الشخصية وحياة الرئيس محمد أنور السادات.

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.