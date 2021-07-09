"أعطت لمصر وشعبها الكثير".. نجوم الفن ينعون جيهان السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى عدد من نجوم الفن، الراحلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، التي وافتها المنية، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونرصد لكم نعي النجوم للراحلة في السطور التالية.

خالد النبوي

كتب الفنان خالد النبوي، عبر حسابه على إنستجرام : "‏يوم حزين جدا.. خالص العزاء في رحيل السيدة الفاضلة والإنسانة الكبيرة الغالية چيهان السادات".

وأضاف: "كان اللقاء مع حضرتك دائما ممتعا، وحديثك رائع رائق مليء بالذكاء والرقي والحكمة.. أفتقد هذا اللقاء من الآن

أدعو الله سبحانه لك بالرحمة الواسعة وأدعو للعائلة بالصبر".

هاني رمزي

الفنان هاني رمزي، كتب عبر حسابه على إنستجرام : "رحم الله السيدة جيهان السادات زوجة رئيس مصر السابق.. كانت نموذج للمرأة المصرية، التي خدمت وطنها ووقفت وراء زوجها حتى النصر، كانت وستظل في القلوب".

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة الراحلة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :" وداعا السيدة الفاضلة الراقية الهانم بمعنى الكلمة.. الراحلة جيهان السادات، خالص التعازي لأسرة الزعيم الراحل محمد أنور السادات.. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها وثبتها عند السؤال، واسكنها فسيح جناتك يا أرحم الراحمين".

الراقصة دينا

كتبت الفنانة دينا، عبر حسابها على إنستجرام : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت عن عالمنا السيدة الفاضلة جيهان السادات.. وانتقلت إلى رحمة الله.. اللهم ارحمها وأغفر لها واسكنها فسيح جناتك.. خالص العزاء لأسرة الزعيم الراحل أنور السادات".

مدحت العدل

المؤلف والسيناريست الكبير مدحت العدل، كتب عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله في السيدة الفاضلة جيهان السادات.. أسكنها الله فسيح جناته ورحمها رحمة واسعة ".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة تجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعا جيهان السادات.. السيدة العظيمة المحترمة زوجة البطل التي أعطت لمصر وشعبها الكثير.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.