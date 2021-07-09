في ذكرى وفاته.. ابنة عبدالمنعم مدبولي: "السنين تمر وشوقي إليك يزيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت أمل مدبولي، ذكرى وفاة والدها الفنان الكبير الراحل عبدالمنعم مدبولي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 يوليو من عام 2006.

ونشرت أمل، صورة نادرة لوالدها، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "اليوم يتجدد ذكرى رحيلك.. لم أعد أسمع أنفاسك، ولكن بداخلي شعور بأنك تراني وتسمعني.. أقول لك السنين تمر ومعها شوقي إليك يزيد".

وأضافت: "نعم أفتقدك جدًا، فأنا ما زال عندي الكثير لم أخبرك به، ولا أعلم متى نلتقي يا أحن وأطيب قلب، وليس بيدي سوى الدعاء لك، أدعوا الله أن تكون في الجنة، وعلى وجهك ابتسامة مثل التي وضعتها على وجوه الملايين".

توفي الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، عام 2006، بعد إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد في الدورة الدموية.

ولد الفنان عبدالمنعم مدبولي، في حي باب الشعرية بالقاهرة عام 1921، وتوفي والده وعمره 6 أشهر، أحب التمثيل منذ أن كان طالبًا في المرحلة الابتدائية حينما تم اختياره ليقود الفرقة المسرحية في المدرسة، إلى أن أصبح واحد من أهم الممثلين في مصر الذين تركوا بصمة كبيرة في عالم الفن وخاصة في المسرح.

عمل مدبولي، ككاتب وممثل ومخرج مسرحي في العديد مع المسرحيات التي صنعها من خلال الفرق التي أسسها أو التي شارك في تأسيسها، من أشهر مسرحياته "المفتش العام، السكرتير الفني، أنا وهو وهي، الناس اللى تحت، ريا وسكينة".

دخل عبدالمنعم مدبولي، عالم السينما في أواخر حقبة الخمسينات، وكان أول فيلم له هو أيامي السعيدة، ومن بعدها توالت أعماله السينمائية التي سارت بالتوازي مع نشاطه المسرحي، ومن أبرز أفلامه: (الحفيد، مولد يا دنيا، إحنا بتوع الأوتوبيس، مطاردة غرامية، ربع دستة أشرار).