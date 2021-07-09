بعد بكائه على المسرح.. أحلام لـ محمد عبده: "كسرت قلوبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة أحلام، رسالة للفنان محمد عبده بعد بكائه على المسرح أثناء غنائه بحفله الأخير في المملكة العربية السعودية.

ونشرت أحلام، فيديو لمحمد عبده من الحفل أثناء بكائه، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏بسم الله عليك يا أبو نورة.. نزلت دموعي يا عمري أنت.. جعلك ما تبكي من شر.. أحبك.. كسرت قلوبنا كلنا".

وأحيا "فنان العرب" محمد عبده، حفلا غنائيا، أمس الخميس، التقى فيه بجمهوره، في جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل عددا كبيرا من جمهور وعشاق فنان العرب في أمسية طربية، قدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه التي يعشقها جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي.