كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

يتواصل الغموض حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معر فريقه الإيطالي يوفنتوس، في وقت تنتشر بعض الأخبار حول رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع صاروخ ماديرا.

وكشف موقع “Foot Mercato”، المتخصص بانتقالات اللاعبين في العالم، عن آخر تطورات مستقبل كريستيانو رونالدو، خصوصًا بعد المستقبل الغامض له مع فريقه يوفنتوس، وتشبث النادي الفرنسي باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته.

وأفاد الموقع بأن إدارة الفريق الباريسي ما زالت على اتصال دائم مع خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، كما أن الأخير يرى الانتقال إلى الفريق الفرنسي مثيرا للاهتمام.

ويرتبط رونالدو بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022، لكن تزعم بعض التقارير أن صاحب الـ36 عاما قد يفضل الانتقال إلى ناد آخر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لخوض آخر تحد في مسيرته قبل اعتزاله.

وأحرز رونالدو، 35 هدفا في 44 مباراة خاضها مع يوفنتوس في الموسم المنقضي، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 45 مليون يور.

وكان نادي سان جيرمان، ضرب بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بإبرامه ثلاث صفقات من العيار الثقيل، حيث تعاقد مع قائد ريال مدريد السابق، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.