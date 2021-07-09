كتب امير فتحي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:51 مساءً - بعدما هزّت قصّته الرأي العام اللبناني عندما انتشرت مقاطع فيديو له وهو يقطع الطريق أمام إحدى الصيدليات في طرابلس لأنّه لم يجد دواء لطفلته المريضة، أعلن المواطن بسام الصمدي إطلاق “ثورة الدواء” عبر برنامج “صار الوقت” على الـ”MTV”.
ورفع الصمدي الصوت على الهواء أمام المشاهدين والحاضرين والضيوف الذين بدا عليهم التأثّر ومنهم من بدأ بالبكاء.
وقال بسام الصمدي خلال مداخلة في حلقة الامس من برنامج “صار الوقت”: “صار الوقت ننزل بدنا دواء لولادنا لما تنزل معك فلوسك انت منك نازل عم تشحد” مشيرا الى انه اجرى عشرات الاتصالات لتأمين الدواء لابنته بعد ثلاثة ايام من التفتيش عليه دون نتيجة.
وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين الذين كان منهم الفنانة نوال الزغبي التي كتبت: “بكيتني دموعك غالية وكتير.. البواخر لازم تجي وتحمّل هالمسؤولين الخونة اللي ما عندن ضمير ووجدان …باعونا برخيص !!! الله كبير”.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن لبناني يهز الرأي العام بصرخته.. ونوال الزغبي تعلق: “بكيتني دموعك غالية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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