صوفيا ماسميك من ضيفة شرف لبطلة جديدة فى الموسم الثانى من Superman & Lois

محمد الفلاح - الجمعة 9 يوليه 2021

تشارك الممثلة صوفيا ماسميك كبطلة رئيسية فى الموسم الثانى من مسلسل Superman & Lois، المقرر عرضه خلال الموسم التليفزيونى المقبل 2021-2022، حيث ظهرت صوفيا كضيفة شرف فى الموسم الأول.



ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale" صرحت الجهة المنتجة فى بيان قائلة "تلعب ماسميك دور كريسي بيبو، وهى صحفية شابة بـ Smallville Gazette ولها موهبة غريبة، حيث إنها تقول الشيء الخطأ في الوقت الخطأ، وبالتالى فإن أفضل خيار لها هو أن تقع فى طريقها فرصة جديدة مميزة تساعدها فى الوصول إلى حلمها، وهذا ما سيكتشف خلال الموسم الثانى من Superman & Lois".

كما كانت قد قررت الشبكة المنتجة تقديم موسم ثانى من مسلسل Superman & Lois ، ويلعب دور البطولة بالمسلسل كل من تايلر هوشلين وبيتسي تولوش كزوجين، وتم عرض المسلسل لأول مرة في 23 فبراير الماضى، وكان من المفترض أن يتكون من 13 حلقة إلا أن الشبكة أضافت حلقتين ليصبح إجمالي عدد الحلقات إلى 15 حلقة.

ويدور مسلسل Superman & Lois، حول سوبرمان ولويس أشهر صحفيين في العالم في عالم الأبطال الخارقين والقصص المصورة، حيث يتعاملون مع كل الضغوط والتعقيدات التي تصاحب كونهم آباء عاملين في مجتمع اليوم، وفقا لما نشره موقع " tvseriesfinale".