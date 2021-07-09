محمد هنيدى: بدأت تصوير فيلم "الجواهرجى" منذ أسبوعين والعمل كوميدى بحت

محمد الفلاح - الجمعة 9 يوليه 2021

قال النجم محمد هنيدى، إنه بدأ تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجى" منذ أسبوعين فى الديكور الخاص بالعمل، لافتاً إلى أنه سعيد بوجود النجمة الكبيرة لبلبة فى العمل.



وأوضح هنيدى، فى تصريحات صحفيه أن الفنانة الكبيرة لبلبة بدأت تصوير مشاهدها منذ أيام قليلو، مسترجعا ذكريات كواليس فيلم "وش إجرام" واللذان قدماه سويا، مؤكدا أن العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم النجمة منى زكى والتى كانت أول المنضمين للفيلم بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى سوياً في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

فيلم"الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة ، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دور مهم ومحورى خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

وغاب هنيدى عن دور العرض 4 أعوام تقريبًا، على الرغم من انتهاء تصوير فيلمى "الإنس والنمس" و"كينج سايز"، فيما كانت التجربة السينمائية الأخيرة لمنى زكي، فيلم "الصندوق الأسود" خلال العام الماضى.