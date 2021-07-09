آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز.. الرئة تتآكل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر طبية من الفريق المعالج للفنانة دلال عبدالعزيز أن مشاكل الرئة تزداد، رغم شفائها من كورونا، مؤكدة أن الرئة تتآكل بشكل كبير.

وأشارت المصادر إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، متواجدون بشكل دائم معها في المستشفى ولا يتركونها، وأنها حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم بتعليمات من أسرتها خوفًا على صحتها، بحسب جريدة "أخبار اليوم" المصرية.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبدالعزيز، تطورات الإجراءات المتبعة معها، وأولها التشديد على الطاقم الطبي ألا يتحدث أحد الممرضين عن حالتها الصحية، إلى جانب تقليل عدد الطاقم الطبي المختص بمتابعة حالتها الصحية، ويباشر حالتها حاليا طبيب واحد فقط، حتى تضمن أسرتها عدم تسريب أخبار أمامها عن رحيل زوجها سمير غانم، كي لا يُصيبها الحزن وتسوء حالتها الصحية أو تتدهور لدرجة أكبر.

وكان مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، قد أعلن أن الفنانة دلال عبدالعزيز دخلت في مرحلة "متلازمة كوفيد طويل الأمد"، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا.