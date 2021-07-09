وسيم الزين يطلق أغنيته الجديدة "فصل مخي"

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"الخليج 365": أطلق الفنان السوري وسيم الزين أغنية جديدة بعنوان "فصل مخي" من ألحانه وكلمات خلدون قتلان وتوزيع هادي كريم وميكس وماسترينغ هشام بندقجي.

ويقول مطلع الأغنية: "خليك فولاذي، انسى البقر انسى المعازي، خليك فولاذي، فصل مخي انطفى كازي، كنت الحديد صرت الفولاذي".

وكشف الزين أن الأغنية تندرج تحت إطار الأغنية الاجتماعية الساخرة، مؤكداً أنه سعى من خلالها إلى رسم خط جديد يخرج فيه عن المألوف بهدف رسم البسمة على الوجوه المتبعة، ولتكون هذه الأغنية بمثابة دعوة للتفكير بما أصابنا من انحدار مجتمعي وأخلاقي.

وتعد "فصل مخي" أغنيته السادسة بعد "غرامك، موال أزعر، ليش محملها، ولا فاكر، يخزي العين".



