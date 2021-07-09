محمد عبده في ليلة طربية إستثنائية من ليالي صيف جدة

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"الخليج 365": للأسبوع الرابع على التوالي حفلات صيف جدة مستمرة في استقطاب ألمع نجوم العالم العربي، حيث استقبلت Jeddah Super Dome إستثنائياً هذا الأسبوع فنان العرب محمد عبده، في ليلة طربية مميّزة أحياها مساء أمس الخميس 8 يوليو.

حفل الفنان محمد عبده كسابق الحفلات من تنظيم شركة بنش مارك Benchmark التي تحرص على التزام الشركة بالتدابير الوقائية والتقيّد بالإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية المتعلقة بالتجمعات واحترام التباعد الإجتماعي، هذا وقد نفذت بطاقات الحفل قبل أن يطأ عبده أرض المطار.

افتتح الحفل المطرب السعودي الشاب أمين فارسي بمدلي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ثم دخل فنان العرب المسرح وسط تصفيق الجماهير الذي استمرّ لدقائق عديدة، والهتافات طرباً على أغاني عبده حتى ساعات متأخرة من الليل.

كما وتستمر شركة بنش مارك Benchmark بدعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية، في إطار إظهار المواهب السعودية ودعمها.

