شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى وخالد النبوى وبشرى وشيرين رضا يودعون جيهان السادات: يوم حزين جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عدد من نجوم الفن، نعى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، التى وافتها المنية، صباح اليوم، الجمعة، مؤكدين أنه اليوم هو يوم حزين جدًا لرحيل واحدة من السيدات الاستثناءات فى تاريخ مصر.



النبوى مع السيدة الراحلة جيهان السادات

ونشر النبوى، صورة جمعته ببسيدة مصر الأولى السابقة، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "يوم حزين جدًا.. خالص العزاء فى رحيل السيدة الفاضلة والإنسانة الكبيرة الغالية جيهان السادات"، مضيفًا: "كان اللقاء مع حضرتك دائما ممتعا وحديثك رائع رائق مليء بالذكاء والرقى والحكمة، أفتقد هذا اللقاء من الآن، أدعو الله سبحانه لك بالرحمة الواسعة وأدعو للعائلة بالصبر".



تدوينه خالد النبوى

ونعت الفنانة الكبيرة صفية العمرى، سيدة مصر الراحلة، ونشر صورة جمعتها معها فى إحدى المناسبات، صحبتها بتعليق: "البقاء لله.. بقلوب دامية أنعى السيدة الفاضلة جيهان السادات، وأسأل الله الصبر والسلوان للعائلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناته".



تدوينه صفية العمرى

أما الفنانة بشرى، فكتبت عبر حسابها على انستجرام: "وفاة جيهان السادات.. إحدى السيدات الأوائل والاستثنائيات فى مصر"، فيما نعتها الفنانة شيرين رضا، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "وداعًا السيدة جيهان السادات وخالص العزاء للأسرة الكريمة".



تدوينه بشرى

ورحلت عن عالمنا السيدة جيهان السادات صباح اليوم بعد صراع مع المرض بأحد المراكز الطبية العالمية منذ 30 يومًا إثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدا، حيث إنها عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالى شهر انتقلت على إثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.