شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا بسالي تحصل على جائزتين لفيلمها "كان لك معايا" وصفية العمري أفضل ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت المخرجة روجينا بسالي على جائزتين لفيلمها "كان لك معايا" من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي بلندن، فقد حصلت الفنان الكبيرة صفية العمري بطلة الفيلم على جائزة أفضل ممثلة، كما حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وتسلمت المخرجة روجينا بسالي اليوم، جائزتي فيلمها، وذلك بعد إرسالهما من قبل إدارة المهرجان الذى أقيم هذا العام عن بعد "أون لاين" اتباعًا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا .



النجمة صفية العمري افضل ممثلة عن فيلم كان لك معايا للمخرجة روجينا بسالي

وتكونت لجنة التحكيم بالمهرجان من المنتج المصرى هشلم سليمان والمنتج الإيطالي لورنزو كارفيللى والممثل شون كورنين، وتم إعلان الجوائز الخاصة بالمهرجان عبر الصفحة الرسمية به، وذلك بسبب عدم إقامة فعاليات نظرًا لانتشار فيروس كورونا.



كان لك معايا

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.



فيلم كان لك معايا يحصد جائزتين

فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، ومن إخراج روجينا بسالي، والفيلم بطولة الفنان محمود قابيل، الفنانة صفية العمرى، منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.



عائشة بن احمد

وكانت المخرجة روجينا بسالي قد أعلنت خلال حوارتها عن تنازل الفنان القدير محمود قابيل عن أجره، دعما لها وللشباب المشاركين في العمل، كما تنازلت بطل الفيلم منة جلال عن أجرها بالإضافة إلي تحملها تكاليف تصميم الملابس الذى ظهرت بها داخل أحداث العمل، والذى دارت أحداثه في فترة زمنيه قديمة، ما جعل الملابس تاخد طابع خاص.