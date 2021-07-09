شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محيى الدين عبد المحسن.. رفض الاستسلام وظل يعمل لآخر حياته رغم المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة الموافق 9 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محيى الدين عبد المحسن، الذى توفى بعد رحلة طويلة مع مرض فيروس سى والذى أدى لتليف كبده، محيى الدين عبد المحسن كان فنانًا له طله خاصة فالكثير منا من الممكن ألا يعرف اسمه لكن بالتأكيد يحفظ ملامح وجه، تلك الملامح الطيبة وبرغم من طيبة ملامحه إلا أن معظم أعماله كانت أدوار شريرة ونجح وتألق فيها ببراعة.

ولد محيى الدين عبد المحسن فى مركز العياط بمحافظة الجيزة وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وعمل ممثلاً في مسرح الطليعة ثم مدير ومستشار لقطاع الفنون الاستعراضية، من أهم الأدوار التي تميز بها محيى الدين عبد المحسن دور تاجر المخدرات فى فيلم الكيف كما قدم أدوار المعلم والقاتل وغيرهم وعمل محيى الدين مع كبار النجوم فى عصره وكذلك فى العهد الجديد فنجده عمل مع نور الشريف، يحيي الفخرانى وحسين فهمى وإلهام شاهين وحنان ترك وحسن الرداد وجمال سليمان .

كان محيى الدين عبد المحسن يعشق التمثيل فبالرغم من أن المرض كان قد أشتد عليه قبل وفاته بعامين إلا أنه أبى أن يستسلم للمرض وظل يعمل لآخر عمره حتى أن آخر أعماله قد عرض بعد وفاته بعامين أي عام ٢٠١٤ وهو مسلسل كيكا على العالى، ومن أهم أعمال الراحل فيلم الشيطان امرأة والعار وبنات إبليس والكيف وامرأة هزت عرض مصر، ومسلسل رأفت الهجان خالتى صفية والدير وامرأه من زمن الحب وأوبرا عايدة أما في المسرح قدم هاملت والصعايدة وصلوا ومسحوق ذكاء وغيرهم