شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تؤكد حمل سكارليت جوهانسون فى طفلها الأول من كولين جوست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية مؤخرًا عن حمل سكارليت جوهانسون في طفلها الأول من زوجها الحالي كولن جوست كاتب ومقدمي برنامج "ساترداي نايت لايف"، فوفقًا لموقع Page Six فإن النجمة الشهيرة باتت حامل حاليًا في طفلها الثانى والأول لها من زوجها كولين جوست، الذى يعد الزوج الثالث لها.

وأضاف التقرير استنادًا إلى مصدر مقرب من الثنائى أن الحمل حصل منذ فترة، بعد اتفاقهما على إنجاب أول طفل لهما، حيث يعيشا حياة سعيدة للغاية، وسيعد بذلك الطفل الثانى لها بعدما صارت ابنتها روز التى أنجبتها من أول زيجة لها تبلغ من العمر 6 أعوام.



سكارليت وزوجها

من ناحية أخرى أكد موقع nypost أن النجمة العالمية سكارليت جوهانسون هي أحدث نجمات هوليود التي ستطلق علامة تجارية للمكياج، وستتعاون نجمة فيلم The Iron Man ، مع أحد أكبر شركات الجمال والتي تستثمر ما بين 5 و10 ملايين دولار، لكن لم يتم كشف الكثير من التفاصيل عن التعاون، وما إذا كانت المنتجات ستكون مكياج أوعلاجات للبشرة أوكليهما، وفي كلتا الحالتين، ستكون سكارليت لأول مرة سيدة أعمال.