شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد والحلفاوى وهاني رمزى يودعون جيهان السادات: عظم الله أجرها على ما قدمت لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على توديع جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، التى وافتها المنية، صباح اليوم، الجمعة، عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد صراع مع المرض، داعين لها بالرحمة والمغفرة، مشيرين إلى الدور الكبير فى خدمة الوطن وأنها أظهرت للعالم وجهًا مشرفًا للمرأة المصرية.



جيهان السادات

النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، ودعت السيدة الراحلة، بصورة لها نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "بكل الحزن والأسى أنعى رحيل السيدة العظيمة جيهان السادات وعظم الله أجرها على ما قدمت لمصر خلال حرب أكتوبر، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".



نبيلة عبيد

الفنان القدير نبيل الحلفاوى، نعى السيدة الراحلة، وكتب عبر حسابه على تويتر: "رحم الله السيدة جيهان السادات، أظهرت للعالم وجهًا مشرفًا للمرأة المصرية، ومثلت نموذجا ناشطا فاعلا فى الخدمة العامة، خالص العزاء لأسرتها ومحبيها".



نبيل الحلفاوى

وكتب هانى رمزى، عبر حسابه على تويتر: "رحم الله السيدة جيهان السادات، زوجة رئيس مصر السابق، كانت نموذجًا للمرأة المصرية، التى خدمت وطنها ووقفت وراء زوجها حتى النصر كانت وستظل فى القلوب".



هانى رمزى

أما المخرج عمرو عرفة، فنعى السيدة الراحلة بصورة جمعته بها والفنان الراحل أحمد زكى، داخل منزلها، خلال التحضير لفيلم "أيام السادات"، صحبها بتعليق: "التواضع واللطف والذوق وكرم الضيافة، كانوا عنوان استقبالها لينا أيام تصوير فيلم السادات داخل منزلها، الله يرحمك يا هانم".





عمرو عرفة

وكتبت المخرجة بتول عرفة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله فى السيدة الفاضلة چيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام نموذج مشرف للست المصرية، وتعتبر أول سيدة خرجت إلى العمل العام فى تاريخ الجمهورية المصرية، نسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله".



بتول عرفة

وتوفيت السيدة جيهان السادات، صباح اليوم، الجمعة، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع قصير مع المرض.