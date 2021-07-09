شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الفرن رئيسًا لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى فى دورته الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى تولي الفنان إبراهيم الفرن رئيسًا للمهرجان فى دورته الحادية عشرة لعام 2021 وذلك بعد اعتذار دكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان عن رئاسته نظرًا لتعيينه رئيسًا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما قررت اللجنة العليا اختيار الدكتور جمال ياقوت رئيسًا شرفيًا للمهرجان، وكذلك تعيين الفنان أحمد سمير مديرًا للمهرجان.

وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حددت إدارة مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى موعد انطلاق الدورة الحادية عشرة لتقام في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس وذلك بدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد.

وستقام فعاليات المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح بيرم التونسي مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش.

وكانت إداره المهرجان قد أعلنت عن أسماء العروض المسرحية المصرية المشاركة فى الدورة الحادية عشر فى المهرجان وقالت إن عدد الفرق التى تقدمت بطلب المشاركة بدورة المهرجان قد تجاوز 100 عرض من مختلف محافظات مصر ، وقد أشادت لجنة اختيار العروض بكل العروض المتقدمة للمشاركة، واختارت 3 عروض مسرحية أساسية، وعرضين احتياطيين، وذلك وفقا لعدد ليالي المهرجان، وأماكن العرض المتاحة.

واختارت اللجنة العروض المصرية المقرر مشاركتها في المهرجان وهى عرض الوردة والتاج من تأليف "جيه بى بريستلى"، إخراج إبراهيم إشرف ومن إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وعرض ملحمة السويس، من تأليف وإخراج محمد زكى من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وعرض الشاهد، من إخراج إيهاب جابر ومن إنتاج فرقه صرخة.