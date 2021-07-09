شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان السادات اختارت ميرفت أمين لتجسيدها ومنى زكي حصلت على وسام الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم دورها المؤثر والفعال فى حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلا أن السينما والدراما التليفزيونية لم تقدم حياة تلك السيدة إلا في عمل واحد وهو الفيلم الشهير "أيام السادات" الذي قدمه الفنان أحمد زكي وأخرجه الراحل محمد خان وقدمتا شخصية جيهان الفنانتين مني زكي في مرحلة الشباب وميرفت أمين في مرحلة النضج.

ولمن لا يعرف فقد رشحت الراحلة السيدة جيهان السادات الفنانة ميرفت أمين لتجسيد دورها حينما قابلها الراحل أحمد زكي وقال لها متسائلاً: من تقدر على تجسيد شخصيتك، فردت جيهان: ميرفت أمين، بينما حصلت مني زكي علي وسام الجمهورية بسبب تجسيدها الشخصية.

جيهان السادات كانت قد أبدت إعجابها بعد عرض فيلم أيام السادات بأداء منى زكي وميرفت أمين لشخصيتها ضمن أحداث الفيلم وضمن مسيرة الراحل أنور السادات.

ورحلت عن عالمنا السيدة جيهان السادات صباح اليوم بعد صراع مع المرض بأحد المراكز الطبية العالمية منذ 30 يومًا إثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدًا، حيث إنها عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالى شهر انتقلت على إثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى قدمت نموذجًا للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة ، وأصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

جيهان السادات من مواليد 29 أغسطس 1933، وكانت أول سيدة أولى فى تاريخ الجمهورية المصرية التى تخرج إلى دائرة العمل العام، وهى مُحاضرة جامعية فى جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة فى جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشروعات إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها فى المجتمع المصرى فى ذلك الوقت، ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة لأب مصرى يعمل استاذ جامعى ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعى "جلاديس تشارلز كوتريل".