الإمارات تمنح إيميه صياح الإقامة الذهبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 02:24 مساءً - منذ 4 دقائق

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية للممثلة اللبنانية مقدمة البرامج إيميه صياح الإقامة الذهبية.

وأعلنت صياح عن منحها الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت إيميه على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة لعلم الإمارات في الجو معلقة عليها بالقول: “شكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي الغالية والشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم على الإقامة الذهبيّة . أنتم مثال في القيادة والريادة.. وكلّنا امتنان للأمن والأمان والفرص والحياة الكريمة على أراضيكم.. الله يحفظكم ويحفظ بلدكم وأهلكم ويبعد عنكم كل شرّ”.

وقد نال منشور إيميه اعجاب عدد كبير من المتابعين. يشار إلى أن صياح ستشارك هذا الموسم بمسلسل “الهيبة” إلى جانب الممثل السوري تيم حسن.