بالفيديو – استقبال مميز لنانسي عجرم لحظة وصولها إلى السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 02:24 مساءً - منذ 22 دقيقة

وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي برفقة الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

ونشرت عجرم مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي وثقت فيه لحظة وصولها إلى المملكة.

وجاء إستقبال نانسي مميّزاً، حيث تفاجأت بكمية كبيرة من الورود كانت بانتظارها بالفندق الذي تُقيم فيه، وما إن رأت نانسي ذلك الترحاب حتى ردت بعفوية بالغة، وعلّقت مستخدمةً كلمات أغنيتها الجديدة “جاية معاك”، تعبيراً عن امتنانها، وتم استكمال مقطع الفيديو على أنغام الأغنية، وكتبت: ” كل الحب والشكر على استقبالكم الحلو والدافئ.. بحبكم كتير وناطرة أشوفكم بكرة ونسهر كلنا سوا حفلات الرياض”.

وقام المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بتحية نانسي، من خلال التعليق لها على منشورها، مستخدماً رموز القلب.