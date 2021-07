شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس فى عيد ميلاده.. أسطورة هوليود الذى عانى من طفولة مضطربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد أسطورة هوليود توم هانكس الذى يصنفه كثيرون كأكثر نجوم السينما موهبة، مثلما ظهر مع مسيرته الفنية المليئة بأدوار عديدة مميزة قدمها خلال مسيرته، ونال على أثرها النجم الذى أتم اليوم عامه الـ 64 العديد من الجوائز بالإضافة إلى امتلاكه قاعدة جماهيرية كبرى لم يحلم أن يصل لها الممثل الذى عانى من طفولة مضطربة على حد وصفه أثناء تطرقه إلى ذكرياته فى الماضى.

حرم خلال طفولته من الحنان، والاحتياجات الأساسية فى حياة كل طفل، فكانت عائلته تنتقل من مدينة إلى أخرى لظروف المعيشة الصعبة، ما أصاب حياته بالاضطراب، وفقد معها الارتباط الحميم بالأماكن والمنازل، كما انفصل والداه وهو صغير.

رحلة توم هانكس التمثيل في مهرجان بحيرات شكسبير العظمى عام 1977، لينتقل بعدها إلى نيويورك للمشاركة في بطولة مسلسل Bosom buddies.



توم هانكس

شهرته الكبيرة بدأت بعد مشاركته في بطولة فيلم Splash.

فترة التسعينات بالنسبة لـ توم هانكس كانت ذهبية، فشارك في بطولة أفلام مثل: sleepless in Seattle وPhiladelphia إلى جانب دينزل واشنطن.



tom hanks

في عام 1994 تابع هانكس نجاحاته من خلال فيلم Forrest gum، حيث حصل على جائزة الأوسكار، لثاني مرة بعد حصوله على جائزة الأوسكار في العام الذي يسبقه عن دوره في فيلم Philadelphia.

عرف عنه اتقان الأدوار إلى حد كبير، بالإضافة لمراعاة التغييرات الجسمانية الملائمة لكل دور، فقد اكتسب توم هانكس 30 باوند من الوزن من أجل دوره في A League of Their Own بمساعدة متجر الآيس كريم المجاور له.

بينما فقد جزء كبير من وزنه خلال تصوير فيلم cast away، فزاد من وزنه 25 كيلو جرام بداية الفيلم، بينما عاد لخسارة هذا الوزن في فترة وجيزة، ليظهر بأداء مقنع لإنسان ترك على جزيرة لمدة 4 سنوات.!