شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت عن جيهان السادات: رحمها الله أول من دعمتنى فى بداية مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المطرب والفنان الكبير محمد ثروت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقال لـ"الخليج 365": "رحم الله الفقيدة الغالية فهى أول من دعمنى فى بداية مشوارى".

ورحلت عن عالمنا السيدة جيهان السادات صباح اليوم بعد صراع مع المرض بإحدى المراكز الطبية العالمية منذ 30 يوما إثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدا، حيث إنها عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالى شهر انتقلت على إثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى قدمت نموذجًا للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

السيدة جيهان السادات من مواليد 29 أغسطس 1933، وكانت أول سيدة أولى فى تاريخ الجمهورية المصرية التى تخرج إلى دائرة العمل العام، وهى مُحاضرة جامعية فى جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة فى جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشروعات إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها فى المجتمع المصرى فى ذلك الوقت، ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة لأب مصرى يعمل استاذ جامعى ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعى "جلاديس تشارلز كوتريل".