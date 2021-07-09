نبيل الحلفاوي عن جيهان السادات: أظهرت للعالم وجها مشرفا للمرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه بموقع التغريدات "تويتر"، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

‏وكتب الحلفاوي "رحم الله السيدة جيهان السادات. أظهرت للعالم وجها مشرفا للمرأة المصرية. ومثلت نموذجا ناشطا فاعلا في الخدمة العامة. خالص العزاء لأسرتها ومحبيها".

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عاما إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.