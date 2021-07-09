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نبيلة عبيد تنعى جيهان السادات: رحيل السيدة العظيمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ونشرت نبيلة صورة للراحلة، معلقة "بكل الحزن والأسى أنعى رحيل السيدة العظيمة جيهان السادات، وعظم الله أجرها على ما قدمت لمصر خلال حرب أكتوبر، البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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