"حبي للأبد".. أول تعليق لـ هاجر أحمد بعد عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، أمس الخميس، بعقد قرانها بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

ونشرت هاجر، صورا لها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي، واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي".

وأضافت: "يا رب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه، واجعلني له كما يحب، واجعلنا كما تحب وترضى.. حبي للأبد".

وحضر عقد القران، عدد من الأصدقاء والأقارب، وأُقيم الحفل في جو عائلي، وكان من بين الحضور الفنان حمادة هلال.

جدير بالذكر أن هاجر أحمد تشارك في فيلم "زومبي على جنبي" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة: "علي ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، ومحمد محمود".

كما عُرض لهاجر أحمد في دراما رمضان الماضي، مسلسل: "أحسن أب"، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في 15 حلقة، بطولة: "علي ربيع، أحمد فتحي، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبوسريع، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين".