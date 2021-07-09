موسم جديد من "أنوار مصر" على "الحدث اليوم".. يستضيف نجوم الفن ويناقش قضايا مجتمعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المذيع محمد عرفة، للموسم الجديد من برنامج أنوار مصر، الذي يقدمه على قناة الحدث اليوم، وذلك خلال الأيام المُقبلة.

وفي بيان صحفي، أكد محمد عرفة، أنه يستعد لاستضافة عدد كبير من المسئولين والفنانين خلال الموسم الجديد من البرنامج، كما كان فى الموسم الاول حيث كان من أبرز ضيوفه الإعلامي الكبير مفيد فوزي، والفنانة الكبيرة وفاء عامر، والشاعرة أميرة البيلي .

وأوضح عرفة خلال البيان أن من أهم فقرات البرنامج استقبال شكاوى المواطنين لعرضها على المسئولين والمختصين.