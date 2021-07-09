تصفيات Euro 2020-2021 تشهد لقاءً ملكيًا بين أمراء الدنمارك وإنجلترا

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 12:36 مساءً - في لقاء كروي شهده ملعب ويمبلي البريطاني، اجتمع أمراء الدنمارك، ولي العهد الأمير "فريدريك" وزوجته ولية العهد الأميرة "ماري" وابنهما الأمير "كريستيان" مع دوق كامبريدج الأمير "ويليام" - الذي حضر معه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" وزوجته "كاري سيدموندس" - وذلك خلال مباراة نصف النهائي لـ UEFA EURO 2020-2021 بين فريق إنجلترا وفريق الدنمارك.
غياب دوقة كامبريدج
وقد حضر أمراء البلدين مباراة كرة القدم نصف النهائية في ظل غياب دوقة كامبريدج عن الحدث حيث تعزل نفسها ذاتيًا في المنزل بعد اتصالها الوثيق بشخص أثبتت إصابته بفيروس Covid-19.
كانت "كيت" قد حضرت الأسبوع الماضي مع زوجها "ويليام" وابنها "جورج" دور الـ16 في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بين إنجلترا وألمانيا في ملعب ويمبلي بلندن. وقد فازت إنجلترا بالمباراة 2-0.
المباراة لصالح الفريق البريطاني
انتهت المباراة بفوز فريق إنجلترا على الدنمارك 1-2، ليضمن بذلك الفريق الإنجليزي مكانًا في نهائي يورو 2020 لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، حيث كانت آخر مرة وصل فيها فريق إنجلترا إلى نهائي كبير منذ عام 1966 عندما فازت إنجلترا بكأس العالم.
وقد انضم دوق كامبريدج إلى ملايين الأشخاص في إنجلترا في إرسال التهاني إلى الفريق. ففي غضون دقائق من الفوز، شارك "ويليام" رسالته الاحتفالية مع اللاعبين عبر تويتر قال فيها: "يا لها من لعبة، يا لها من نتيجة! جهد جماعي ضخمEngland. البلد كله سيكون خلفك يوم الأحد #ItsComingHome "، ومن المتوقع أن يحضر الدوق المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد 11 يوليو في ويمبلي حيث ستلعب إنجلترا مع إيطاليا.
أمراء الدنمارك يشكران فريق بلدهم
أما عن الجانب الدنماركي فقد هتف ولي العهد "فريدريك" وولية العهد الاميرة "ماري" وابنهما الاكبر الأمير "كريستيان" لفريقهما، ثم أرسلوا لاحقًا كلمات تعاطف حارة إلى الفريق الدنماركي الذي نال إشادة كبيرة طوال البطولة وتحليهم بروح الفريق.