سكارليت جوهانسون حامل بطفلها الأول من زوجها كولين جوست

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 12:36 مساءً - أفادت مجموعة من التقارير الجديدة أن "سكارليت جوهانسون" تتوقع طفلها الأول من زوجها "كولين جوست".

سكارليت جوهانسون- الصورة من حسابها على إنستغرام



وبحسب موقع "Hollywood News" ورد أن "سكارليت جوهانسون"، 36 سنة، حامل بطفلها الثاني، والأول من زوجها "كولين جوست"، 39 عاماً. وأضاف مصدر لموقع Page 6: "سكارليت حامل لكنها تحافظ على هدوئها. لقد كانت بعيدة جداً عن الأنظار."

سكارليت جوهانسون وكولين جوست- الصورة من حساب Cute.Scarlett على إنستغرام



"سكارليت" تختفي عن الأنظار

وأوضح أيضًا أن هذا الحمل قد يكون سبب تفويتها عدة أحداث لفيلمها الجديد Black Widow الشهر الماضي. فقد كانت غائبة بشكل ملحوظ عن عرض الفيلم في هامبتونز الذي حضره زميلها "ديفيد هاربور" يوم الجمعة، على الرغم من أنها و"كولين" يمتلكان منزلاً قريبًا في مونتوك.

سكارليت جوهانسون- الصورة من حسابها على إنستغرام



قال المصدر: "لم تقم بالعديد من المقابلات أو الأحداث للترويج لـ Black Widow وهو أمر مفاجئ لأنه إصدار ضخم من Marvel / Disney وهي النجمة والمنتجة التنفيذية. لقد كانت تظهر فقط في العروض الترويجية عبر الفيديو."

سكارليت جوهانسون- الصورة من حسابها على إنستغرام



"عادة ما تقضي "سكارليت" الكثير من الصيف في الخارج في أماجانسيت ومونتوك، وغالبًا ما تراها تُمشي كلابها على الشاطئ أو تحضر القهوة. لكن هذا الصيف يبدو أنها تحاول عمدًا أن تبقى بعيدة عن الأنظار."

سكارليت جوهانسون- الصورة من حسابها على إنستغرام



الحمل الثاني

سيكون طفل "سكارليت" و"كولين" القادم أول طفل لهما معًا، لكن النجمة لديها بالفعل ابنة "روز دوروثي دورياك"، 6 أعوام، تشاركها مع زوجها السابق "رومان دورياك".

وقد تزوجت "سكارليت" و"رومان" في عام 2014 ولكن انفصلا بحلول عام 2016.

زواج "سكارليت" و"كولين"

وفي مايو 2017، بدأت في مواعدة "كولين". في مايو 2019 أعلنت خطوبتها من "كولين" وكان الزفاف في 2020 حيث أقامت حفل زفاف خاص في أكتوبر 2020 والذي تم الإعلان عنه من خلال حساب Meals on Wheels Instagram بعد أيام قليلة فقط.