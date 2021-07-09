وفاة أسطورة السنيما الهندية "ديليب كومار" عن عمر يناهز 98 عامًا

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 12:36 مساءً - استيقظت الهند على بعض الأخبار المحزنة بوفاة الممثل الأسطوري "ديليب كومار" صباح أمس الأربعاء حيث كان الممثل يبلغ من العمر 98 عامًا وقت وفاته.
وبحسب موقع "BBC" كان "ديليب كومار" مريضًا لفترة من الوقت، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة (ICU) بمستشفى هندوجا في مومباي - حيث أعلن الأطباء وفاته - يوم الأربعاء 30 يونيو بعد أن اشتكى من ضيق في التنفس.
وبعد دقائق من انتشار الخبر، خرجت تغريدة من الحساب الرسمي للممثل على تويتر نشرها صديق العائلة "فيصل فاروقي" مؤكدة الوفاة.
نجوم بوليوود ينعون "كومار"
وفور علمهم بخبر الوفاة، زار رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا "أودهاف ثاكيراي" والعديد من نجوم بوليوود، بمن فيهم "شاروخان"، "رانبير كابور"، عائلة "كومار" لتقديم تعازيهم.
وقال السيد "ثاكيراي" إن الجنازة ستقام بشرف من الدولة.
كما أعرب رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" عن حزنه على فقدان الأسطورة السينمائية الذي كتب أنه كان ينعم بتألق لا مثيل له، مما جعل الجماهير عبر الأجيال مفتونة.
تدفقت أيضًا التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي للممثل الأسطوري، حيث قام السياسيون ونجوم بوليوود وحتى المؤرخون بالتغريد.
نبذة عن حياته
ولد "يوسف خان"، الذي أخذ اسم "ديليب كومار" - عندما انضم إلى صناعة السينما الهندية - في ديسمبر 1922 في بيشاور بباكستان.
تزوج من "سايرا بانو" في عام 1966 وعاشا سويًا، لكنهما لم ينجبا أطفالاً، وقام الاثنان ببطولة العديد من الأفلام الناجحة.
ظهر لأول مرة في عام 1944 في فيلم Jwaar Bhata ، ولكن Andaz عام 1949 كان الضربة التي دفعته إلى الشهرة.
قال اللورد "ميجناد ديساي" كاتب سيرة "كومار" لـBBC: "يمكن القول إن "ديليب كومار" هو أفضل ممثل أنتجته السينما الهندية. هناك نجوم، بعضهم أكبر منه، لكن ليس هناك ممثل أفضل. لقد كان أفضل ممثل تراجدي في أيامه ولكنه نجح أيضًا في الكوميديا."
علاماته الفنية
كان الأسطورة الحقيقية "كومار" معروفًا لأجيال من رواد السينما على أنه "ملك الترجيديا" لتصويره للرومانسية الشديدة في الأفلام الكلاسيكية.
عمل في أكثر من 65 فيلمًا على مدار ما يقرب من خمسة عقود، جسد من خلالهم العديد من الأدوار.
من بعض علاماته الفائقة: "Mela"، "Naya Daur"، "Ganga Jumna"، "Devdas" و"Mughal-e-Azam".
كما تنوعت أدواره حيث قدم سلسلة من الشخصيات المختلفة بما في ذلك القروي، الرجل الحضري اللطيف، الرجل البنغالي والبطل مغرور، قبل أن ينتقل إلى القيام بأدوار أكبر سنا وداعمة في السبعينيات.
أيضًا عكس "ديليب كومار" التطور السياسي والاجتماعي في الهند من خلال أفلامه.
تم تكريم "كومار" بجوائز فيلم مرموقة واثنين من أعلى الجوائز المدنية في الهند. وكان آخر ظهور له في السنيما عام 1998.