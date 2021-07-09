وفاة جيهان السادات عن 88 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافت المنية جيهان السادات أرملة الرئيس المصري السابق أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاماً بعد اعتلال صحتها في الآونة الأخيرة.

ونعت الرئاسة المصرية الراحلة جيهان السادات اليوم الجمعة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي إن “جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، (…) قدّمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقّها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، الذي مثّل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزّة والكرامة”.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.

وعلّق محمد أنور السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على وفاة أرملة الرئيس الراحل قائلاً إنها “أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وكانت تُعالج في الخارج لفترة، وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت حالتها حرجة، والزيارات لها تكاد تكون ممنوعة”، مؤكداً عدم إصابتها بفيروس كورونا.