وعود مؤثرة بين الملكة إليزابيث والأمير الراحل فيليب.. “من بقي يجب أن يبكي ولكن!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتوقّع أنّ الملكة إليزابيث “قطعت وعداً مؤثّراً” للأمير فيليب قبل وفاته عن عمر يناهز 99 عاماً. وبحسب ما ورد، تعهّدت صاحبة الجلالة، البالغة من العمر 95 عاماً، بمواصلة الاستمتاع بالحياة بعد أن فقدت زوجها الذي دام 73 عاماً.

وأقسم دوق إدنبرة أن يفعل الشيء نفسه إذا توفيت الملكة قبله، بينما ناقش الزوجان كيف سيتصرفان إذا استمر أحدهم من دون الآخر، كما يقول الخبير الملكي ريتشارد كاي.

وكتب في صحيفة الـ”ديلي ميل” البريطانية: “أتاح تقاعد فيليب لها الوقت للتكيف مع الأشياء بمفردها”.

وذكر موقع “ميرور” البرطاني” أنّ “كورونا غيرت كل شيء، ولكن، بشكل حاسم، جلبت أرباحاً غير متوقعة حيث كانت هي وفيليب معاً خلال الأشهر الـ13 الأخيرة من حياته”.

وأضاف الموقع: “لقد ناقش الاثنان في كثير من الأحيان كيف سيتعامل كل منهما دون الآخر. وتختصر الأمر في هذا: كل من بقي يجب أن يبكي، ولكن ليس لفترة طويلة، ثم يتمتع بما تبقى من حياته”.

وشعر المحبون بالحزن عند رؤية صور الملكة وهي جالسة بمفردها في حزن في جنازة فيليب في قلعة وندسور في نيسان الماضي.

وعادت الملكة إلى الواجبات الملكية بعد أربعة أيام فقط من وفاته حيث شهدت البلاد على أسبوعين من الحداد الوطني.

وقال مايك تيندال، المتزوج من حفيدة الملكة زارا، إنّ جلالة الملكة كانت “مذهلة” لأنّها واجهت أحلك أوقاتها. وفي حديثه إلى الـ”بي بي سي”، قال: “اضطررت إلى رؤية الملكة تتخذ موقفاً لإظهار ما هو عليه العالم في الوقت الحالي والجلوس بمفردها وأن تكون شجاعة كما كانت. كانت مذهلة”.