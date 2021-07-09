ويل سميث يغوص في أعمق مسبح في العالم بدبي.. “هذا جنوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يزور الممثل الشهير المعروف بحبّه للمغامرة ويل سميث مدينة دبي، وكان من أوائل الأشخاص الذين خاضوا تجربة ديب دايف دبي، أعمق حوض سباحة في العالم للغوص.

وقال في الفيديو الذي نشره عن حوض السباحة الذي افتُتح حديثًا عبر حسابه في “إنستغرام”: “أنا دائمًا في دبي وأخبرني صديقي أنه يجب أن أتفقد هذا المسبح. ديب دايف دبي، أنا على وشك الغوص في أعمق بركة على وجه الأرض. يبلغ عمقها 200 قدم. هذا جنوني”.

وتم افتتاح ديب دايف دبي، مؤخرًا، الذي دخل موسوعة غينيس كأعمق حوض سباحة للغوص في العالم على عمق 60.02 مترا ويحتوي على 14 مليون ليتر من المياه، أي ما يعادل ستة مسابح أولمبية.

إلى جانب لقب أعمق حوض سباحة في العالم للغطس، يعدّ ديب دايف دبي أيضًا أكبر استوديو أفلام تحت الماء في المنطقة، يشمل غرفة لتحرير الفيديو وسائط و56 كاميرا تحت الماء والقدرة على خلق أجواء مختلفة عن طريق 164 مصباحًا موجودة في جميع أنحاء المسبح.