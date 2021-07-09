من مايكل جاكسون إلى ألفيس بريسلي.. نجوم ازدادت ثرواتهم بعد وفاتهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يكافح المشاهير وهم على قيد الحياة من أجل زيادة ثرواتهم وأرباحهم التجارية، وهناك بعض الحوادث التراجيدية تعرض لها النجوم، وأدت لخسارتهم الكثير من ثرواتهم بسبب الضرائب والديون والمشكلات المالية، ووصلت بهم الحال لأدنى مستوياتها عند وفاتهم، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الجميع.

فالكثير من المشاهير ازدادت قيمة ثرواتهم بعد مفارقتهم الحياة بسنوات عدة، بل وصلت ثروات البعض منهم لمبالغ كبيرة لم يحققوها وهم على قيد الحياة.

نسلط الضوء في التقرير التالي على أشهر النجوم الذين حققوا ثروات كبيرة بعد وفاتهم:

كوبي براينت

صدم العالم بوفاة أسطورة كرة السلة، كوبي براينت، عن عمر 41 عاماً، وابنته جيانا (13 عاماً) في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في شهر يناير من العام الماضي، وقدرت ثروة براينت حينها بـ600 مليون دولار، لكن استمرت ثروته في الازدياد حتى بعد وفاته بسبب تعاونه مع علامة “نايك” التجارية، والتي تُدر أرباحاً سنوية بقيمة 250 مليون دولار.

جون لينون

لقي المغني الإنجليزي، وعضو فريق البيتلز الشهير، جون لينون، مصرعه قبل 40 عاماً من الآن، وكانت ثروته بعد وفاته تبلغ 800 مليون دولار، ومازالت ثروته في ازدياد حتى الآن، ولديه عقارات قدرت أرباحها السنوية في 2019 بـ14 مليون دولار، وهو واحد من أغنى النجوم المتوفين على مدار العقود الماضية.

جيمي هندريكس

توفي الموسيقي ومؤلف الأغاني الأميركي، جيمي هندريكس، عن عمر ناهز 27 عاماً عام 1970، تاركاً أموالاً بسيطة لا تتجاوز 20 ألف دولار، لكن الآن بعد 50 عاماً من وفاته، وصلت ثروته بفضل موسيقاه إلى 175 مليون دولار.

مايكل جاكسون

توفي ملك البوب مايكل جاكسون، وهو على مشارف الخمسين، وبعد وفاته ارتفعت ثروته بشكل كبير، رغم أنه وقت وفاته في عام 2009 كانت ديونه تبلغ 400 مليون دولار، لكن بدءاً من عام 2010، ارتفع إجمالي ثروته، واستمر في الزيادة حتى وصل في عام 2018 إلى مليارَيْ دولار، ومازالت ثروته في ازدياد بسبب حقوق نشر أغانيه، التي مازالت تلقى شهرة في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

إلفيس بريسلي

عندما توفي أسطورة “الروك آند رول” إلفيس بريسلي، عام 1977 عن عمر 42 عاماً، كانت ثروته تبلغ 5 ملايين دولار، وذلك بسبب عادة الصرف والتبذير التي كان يشتهر بها بريسلي، فهو كان يحب أن يتقاسم الأموال مع من حوله، وقررت أرملته بريسيلا بعد وفاته فتح منطقة غريس لاند للسياح، ويحقق هذا المكان أرباحاً سنوية تصل إلى 150 مليون دولار.

ويتني هيوستن

كانت المغنية الأميركية ويتني هيوستن من أشهر الفنانين الذين حققوا شهرة ونجاحات كبيرة على مر العصور، وعندما فارقت الحياة عام 2012 كانت تبلغ ثروتها 20 مليون دولار، لكن بسبب أغانيها مازالت ثروتها في ازدياد، فبعد يوم واحد من وفاتها ازدادت ثروتها بقيمة 6 ملايين دولار، والزيادة مستمرة حتى الآن.

مارلين مونرو

امتلكت الممثلة الشهيرة مارلين مونرو أول منزل لها قبل وفاتها بـ6 أشهر، وكانت تعيش حياة متواضعة للغاية، ولا تهتم كثيراً بالمال، وفارقت الحياة عن عمر ناهز 36 عاماً، وكانت ديونها تقدر بـ372 ألف دولار في 1962، لكن ازدادت ثروة مونرو حتى عام 2019 بـ13 مليون دولار، بسبب أعمالها التي تركتها وراءها.

بوب مارلي

توفي النجم بوب مارلي عن عمر ناهز 36 عاماً عام 1981، بعد معاناة مع السرطان، تاركاً ثروة وراءه بقيمة 11.5 مليون دولار، لكن وصلت ثروة مارلي حتى عام 2020، إلى 150 مليوناً، بسبب أكثر من مليار بث موسيقي له.