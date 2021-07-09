افتتاح شبكة مياه باسم مشاري البلام في قرغيزستان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت أعمال شبكة المياه التي كان مقرراً إقامتها باسم الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، الذي ودَّع عالمنا في فبراير الماضي، مصاباً بفيروس كورونا.

ونشر الفنان السعودي محمد الشعيبي مقطع فيديو، عبر حسابه في “انستغرام”، كشف من خلاله عن افتتاح شبكة المياه تلك لخدمة أهالي صادوفويا في جمهورية قرغيزستان.

وأنهى مركز الصفا الاجتماعي والإنساني أعمال الشبكة، بينما أظهر الفيديو تجمّع أهالي القرية حول المسؤولين عند الافتتاح، مُعبِّرين عن سعادتهم بتدشين الشبكة.

وأكد أحد المسؤولين، في الفيديو، أنَّ أهالي المنطقة كانوا يُعانون أزمة في المياه، وتذهب النساء لأماكن بعيدة لجلبها، مُعقِّباً بأنّ تلك الشبكة ستُوفر لهم سبل الراحة.

وترك محمد الشعيبي تعليقاً على الفيديو، قائلاً: “شبكة مياه المغفور له بإذن الله مشاري البلام.. الحمد لله تم الانتهاء من مشروع المغفور له بإذن الله أخوي مشاري البلام.. أسأل الله أن يكون ثوابها له”.

وتوفي مشاري البلام في 25 فبراير، بعد أيامٍ من دخوله العناية المركزة؛ إثر إصابته بفيروس كورونا، والتي جاءت بعد أيام من نشره فيديو توثيقياً لحصوله على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ما أثار جدلاً وقتها حول فعالية اللقاح.