شكرا لقرائتكم خبر عن خطفت الأضواء وصنعت أكبر دعاية لمصر .. حكايات كاريوكا في مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته 74 وهو أحد أشهر وأهم المهرجانات الفنية العالمية والذى يشهد حضورا واسعاً واهتماماً من كل الدول المشاركة وغير المشاركة.

وبدأت مشاركات مصر في مهرجان كان العالمى منذ سنوات طويلة وكان فنانو الزمن الجميل يحرصون على المشاركة والتواجد في معظم المهرجانات العالمية ليكون هناك تمثيل مشرف لمصر ودعاية جيدة بالفن، فكانوا خير رسل لوطنهم بين باقى الدول.

وفى عام 1956 وفى وقت كانت مصر تعيش أحداثاً تاريخية ساخنة شاركت مصر في مهرجان كان وكان ضمن الأفلام المشاركة فيلم شباب امراة للفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، وكانت لها العديد من المواقف التي جعلتها من أكثر الفنانات لفتاً للانتباه وجذبا للأضواء خلال المهرجان.

وكان حضورالوفد المصرى وخاصة كاريوكا فى مهرجان كان لافتاً وفرصة كبيرة لإبراز الثقافة والفن المصرى برغم ما دبره بعض الصهاينة فى المهرجان.

واستطاعت الفنانة المصرية الكبيرة بذكائها أن تصنع أكبر دعاية للفيلم وللفن المصرى، ونقلت صورة للمرأة المصرية بنت البلد وليس التى ترغب فى أن تظهر بمظهر المتفرنجة التى تحاول تقليد الغرب، لذلك ظهرت فى المهرجان وهى ترتدى الملاية اللف والمنديل والأساور والخلخال المصرى، فالتف حولها الجمهور وكل الفنانين المشاركين فى المهرجان فى مظاهرة صاخبة، والتفت حولها الفنانات من كل دول العالم فى حفل العشاء يسألنها عن هذه الملابس والاكسسوارات التى ترتديها، وكانت كاريوكا مستعدة لهذا الموقف واصطحبت معها عدداً من الاكسسسوارات والمناديل "بأوية" ووزعتها على الفنانات المشاركات فى المهرجان وفرحن بها، وتمكنت كاريوكا من أن تسرق الأضواء من كل فنانات العالم اللاتى شاركن فى المهرجان.

كما لفتت الأنظار بحيويتها وخفة ظلها وتسابقت عدسات المصورين وبرامج التلفزيون والصحف لإجراء حوارات معها.

وحدثت العديد من المواقف الطريفة خلال مشاركة كاريوكا فى المهرجان، فعندما وقفت تحية كاريوكا مع باقى النجوم لالتقاط صورة تباطأ المصور فقالت كاريوكا وهى تضحك " ماتخلص ياروح خالتك" ، وهى تظن أنه لن يفهم أحد حديثها وخاصة المصور ولكنها فوجئت به يرد باللغة العربية قائلاً "حاضر يابنت خالتى" ، وضحك وضحكت وعرفت انه عاش فى مصر مع والده الذى كان يملك صيدلية فى طنطا لفترة قبل أن يسافر إلى فرنسا ويعمل مصوراً.

وذات ليلة ذهب معظم المشاركين فى المهرجان إلى أحد الملاهى الليلية ، ولما عرف صاحب الملهى أن من بين الحضور الراقصة الشرقية تحية كاريوكا، قدم مفاجأة وقال أن الملهى يقدم رقصة شرقية يتمنى أن تعجب كاريوكا، وبالفعل ظهرت راقصة ببدلة رقص شرقية وقدمت فقرة راقصة أبهرت الموجودين بما فيهم كاريوكا التى صفقت كثيراً بعد أن أنهت الراقصة رقصتها ، ولكنها أصيبت بالصدمة والذهول حين اقتربت الراقصة لتحيتها ورفعت الغطاء عن وجهها فوجدتها رجلاً .

وعرفت تحية كاريوكا فى المهرجان بأنها مصاصة الدماء حيث اكتسبت هذا اللقب من موضوع فيلم شباب امرأة ومن ترجمته للفرنسية وعرفت خلال المهرجان بخفة ظلها وحيويتها ولفتت إنتباه الجميع حتى أنها تلقت خطاباً من طالب قال لها فيه أنه يريد أن يتلقى تعليمه فى القاهرة وأن يسكن فى نفس البيت الذى تسكن فيه ليكرر سيناريو فيلم " شباب امرأة"، وتسابقت البرامج والصحف الأجنبية لإجراء حوارات مع كاريوكا مصاصة الدماء التى لفتت إنتباه الجميع فى المهرجان.