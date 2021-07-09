"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقترب من 4 ملايين جنيه في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، في تصدر إيرادات شباك التذاكر، في يومه الثاني بدور العرض السينمائي، إذ تم طرحه أول أمس الأربعاء 7 يوليو.

وحقق الفيلم أمس الخميس 8 يوليو إيرادا بلغ 2 مليون و40 ألفا و952 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 3 ملايين و467 ألفا و885 جنيها، متفوقا على أفلام "مش أنا" و"ديدو" و"ماما حامل".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله.