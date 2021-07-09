"القرار يملكه صاحب القرار".. صلاح عبدالله يعلق على أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علق الفنان الكبير صلاح عبدالله، على أزمة سد النهضة الإثيوبي عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد مساء أمس الخميس.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على تويتر : ‏"يا روح ما بعدك روح أي يا نيل ما بعدك نيل.. نملك الكلام ولكن القرار يملكه صاحب القرار".

وأضاف: "عن نفسي كمواطن، أثق فيه لأقصى حد في إتخاذ القرار المناسب لمصر بشأن السد.. بس كدا".

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قال إنه إذا تضررت حقوق مصر المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين بين الأمم ومقتضيات البقاء.

وأوضح شكري، في كلمة بمجلس الأمن، أمس الخميس، أن أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، يعيشون تحت تهديد بسبب سد النهضة الإثيوبي، نظرا لعدم وجود ضمانات مؤكدة لسلامة السد الإنشائية.

وتابع: "إثيوبيا استمرت في تبني موقف متعنت، ورفضت كل المقترحات والأفكار التي قدمتها مصر والتي من شأنها قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية".

وأوضح أن "مصر وقعت على اتفاق المبادئ 2015، للتأكيد على التزامنا بالتوصل لاتفاق عادل وملزم بهذا الخصوص، واقترحنا بالمساهمة في تمويل السد الإثيوبي، حتى يتحول السد لرمز للصداقة بين شعوبنا، ورغم ذلك، تظل إثيوبيا على تعنتها ورفضها".

وأكد حرص مصر المتواصل على الدخول في مفاوضات سلمية حول سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أنه في المقابل، حاولت إثيوبيا بكل السبل إفشال المفاوضات.

وأضاف أنه "مما يثير مزيدا من القلق، أن إثيوبيا عمدت على إخراج المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي عن مسارها، ووسعت لتوجيه المفاوضات على نحو مغلوط".

وأكد أن إثيوبيا أعلنت أنها ستبني أكثر من 100 سد مستقبلا وكأنها تمتلك حقوق ملكية حصرية للنهر.

وأضاف أن "إثيوبيا توهمت أن النيل الأزرق مسألة داخلية، ويمكن إخضاعه لقوانينها"، لافتًا إلى أن "الأزمة في سد النهضة سياسية بامتياز".