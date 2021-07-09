محمد أمين راضي يكشف عن رأيه في نهاية الحلقة 14 من مسلسل "ليه لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف المؤلف والسيناريست محمد أمين راضي عن رأيه في نهاية الحلقة 14 من الجزء الثاني لمسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة منة شلبي.

وكتب أمين راضي، عبر حسابه على تويتر: "‏سيكونس نهاية الحلقة ١٤ للجزء التاني من ليه لأ.. تحمل أنواع كتير من الانفعالات قد تصل للهيستريا".

وتابع: "منة شلبي وطبعا بقيادة مريم أبو عوف، عملت ترتيب انفعالات هادي ومترتب بعفوية مطلقة، بتأكد إن منة شلبي ممثلة عظيمة".

وأضاف "على الهامش.. كنت أتمنى الحلقة تقفل لما دخلت الكوردور المظلم ومشيت فيه".

الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" عرضت أولى حلقاته على "شاهد" يوم ١٠ يونيو الماضي، والعمل بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف.