ماجد الكدواني: "تجمعني كيميا عظيمة بكريم عبدالعزيز وبفرح بالشغل معاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان ماجد الكدواني، عن سعادته بالتعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز، في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، مؤكدا وجود كيمياء بينهما.

وتابع في تصريحات إعلامية على هامش احتفاله بالعرض الخاص للفيلم "فيه كيميا عظيمة بيني وبين كريم عبدالعزيز، ربنا يديمها نعمة، كل الشغل مع بعض لطيف وحلو وناجح وبيدخل قلب الناس، وبفرح بالشغل معاه".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزواج وما يتعلق به من قضايا اجتماعية هامة.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله.