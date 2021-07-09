فيديو| داخل منزلها.. هكذا احتفلت أروى بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة أروى، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 8 يوليو من كل عام.

ونشرت أروى، فيديو قصير لها من الاحتفال عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "إنه عيد ميلادي".

وظهرت أروى بالفيديو، داخل منزلها الذي زينته بزينة عيد الميلاد.

جدير بالذكر أن الفنانة أروى هي مطربة ومذيعة يمنية، ولدت لأب يمني وأم مصرية، وانتقلت للقاهرة عام 1986، حيث استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة، تفوقت في دراستها وبعد إنهائها للمرحلة الثانوية، قامت بدراسة الهندسة المعمارية رغم أنها كانت تريد الإلتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا إلى أن اكتشف موهبتها الملحن يوسف المهنا وهي ما زالت تدرس.

شاركت أروى في العديد من المناسبات وعدد من المهرجانات الغنائية والوطنية في اليمن، وقدمت أول ألبوماتها الغنائية عام 1999، لتتوالى أعمالها بعد ذلك، ودخلت مجال تقديم البرامج التليفزيونية من خلال برنامج "آخر من يعلم"، وبرنامج "نورت" عام 2013 .