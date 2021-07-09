وفاة عايدة سيف الشقيقة التوأم للفنان الراحل وحيد سيف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

توفيت صباح اليوم الجمعة، عايدة سيف الشقيقة التوأم للفنان الراحل وحيد سيف، حسب ما أعلنت وسائل إعلام مصرية.

وأفادت صحيفة الوطن المصرية، نقلا عن الفنان أشرف سيف، نجل الفنان الراحل وحيد سيف قوله، إن عمته عايدة سيف، الشقيقة التوأم لوالده قد توفيت.

من هو الفنان الراحل وحيد سيف؟

توفي الفنان وحيد سيف في 19 يناير 2013 عن عمر يناهز الـ 73عاما، بعد قدم العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والتي حققت نجاحا كبيرا كان أبرزها «دول عصابة يا بابا»، مع الفنان محمد نجم، ومسرحية «قشطة وعسل»، «شارع محمد علي» مع فريد شوقي، وقد اشتهرت أدواره بخفة الظل، وكان يعد من أشهر ممثلي الكوميديا.

حياته الأسرية

تزوج على مدار حياته ثلاث مرات، أنجب خلالها الممثل أشرف سيف و ناصر سيف وإيمان وإيناس.وزوجته الفنانة ألفت سكر.

في المسرح والتلفاز

تألق في العمل المسرحي والتلفزيوني حيث له عده مسرحيات أهمها دول عصابه يا بابا مع الفنان محمد نجم و مسرحية قشطة وعسل، شارع محمد علي مع فريد شوقي، كانت غالبا ماتتميز أدواره بخفة الظل الواضحة حتى أصبح أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر.