أزمة مرتقبة بين غريزمان وبرشلونة والسبب “ميسي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

كشفت تقارير إعلامية عن وجود أزمة مرتقبة بين نجم برشلونة، الفرنسي الدولي، إنطوان جريزمان وإدارة النادي الإسباني.

وأوضحت أن نادي برشلونة يفكر في بيع غريزمان خلال الميركاتو الصيفي لتأمين سيولة تمكنه من تحمل نفقات تجديد عقد نجمه التاريخي، ليونيل ميسي ودفع راتبه.

في ذات السياق، أشارت التقارير إلى أنه وعلى الرغم من ردة الفعل الهادئة من غريزمان إلا أنه يرفض فكرة بيعه ويفضل الاستمرار في النادي الكتالوني، لا سيما وانه لم يمض داخل أسوار كامب نو سوى موسم واحد، لافتة إلى أن النجم الفرنسي يرى أنه لم يحظ بعد بالفرصة الكاملة لإثبات نفسه.

يشار إلى أن غريزمان قد انتقل مطلع الموسم الماضي إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد، الذي حقق بطولة الدوري المحلي رفقة المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني ونجم برشلونة السابق، لويس سواريز.

إلى جانب ذلك، أوضحت التقارير أن مشكلة إدارة برشلونة هي أن اللاعب الفرنسي يمتلك عقداً حتى نهاية موسم 2024، ما يعني أنها لن تكون قادرةً على إجباره على الرحيل، مبينةً أن الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي تصعب عليه مسألة تجديد عقد ميسي والاحتفاظ بنجومه في ذات الوقت.

كما أكدت التقارير أن غريزمان سيناقش وضعه مع الفريق خلال الموسم القادم، بعد عودته إلى برشلونة، قادماً من فرنسا بعد مشاركته ضمن صفوف منتخب بلاده في نهائيات أمم أوروبا 2020، مبينةً أن الخيار الآخر الذي قد تفاوض عليه إدارة برشلونة هو الاحتفاظ بالنجم الفرنسي مقابل تخفيض راتبه.