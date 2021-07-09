لرفضه ارتداء الكمامة.. وكالة الطيران الأميركية تغرم راكبا 10 آلاف دولار!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

ذكرت وكالة الطيران المدني الأميركي أنها فرضت غرامة بأكثر من 10 آلاف دولار على راكب رفض ارتداء الكمامة الطبية أثناء الرحلة.

وشرحت الوكالة في بيان أن الراكب كان على متن رحلة من يوتا إلى أريزونا يوم 27 شباط، وطلبت المضيفة منه وضع الكمامة 7 مرات، لكنه لم يمتثل لمطالبها.

انتهى ذلك بمشادات بين الراكب والمضيفة، حيث رفض المواطن ملء البروتوكول حول انتهاكه القواعد ورفض تقديم بطاقة الهوية.

وحسب بيان الوكالة، فإن الراكب كان يتهم المضيفة “بسلوك عدواني وكان يلمسها، وهي شعرت بالخوف وانهارت بالبكاء”.