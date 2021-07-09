شكرا لقرائتكم أزمة صحية مفاجئة.. فيديو لهاني شاكر من المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل ساعات من حفله بدار الأوبرا المصرية، تعرض نقيب الموسيقيين هاني شاكر لأزمة صحية مفاجئة اليوم الخميس.

ووجه شاكر اعتذاراً لجمهوره عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وهو على سرير المستشفى.

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كما أكد أنه توجه إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل، موضحاً أن ضربات قلبه غير منتظمة. وأضاف أن الطبيب أخبره بضرورة التواجد في المستشفى لـ48 ساعة للاطمئنان على صحته، على أن يتواجد داخل العناية.

إلى ذلك وعد جمهوره بأنه سيحدد موعدا لاحقا للحفل الغنائي في أقرب فرصة، لافتاً إلى أنه يستلهم من محبيه الطاقة والسعادة.

من جانبها، أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تأجيل حفل هاني شاكر إلى وقت يحدد لاحقاً. وتمنى رئيسها في بيان رسمي الشفاء العاجل لشاكر.