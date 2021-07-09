شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم ينضم لفريق مسلسل "السيدة زينب" وبدء التصوير الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حجاج عبد العظيم إلى فريق عمل مسلسل" السيدة زينب"، من بطولة الفنانين محمود عبد المغنى وسوسن بدر ومحمد رياض وعدد أخر كبير من الفنانين، من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

يواصل صناع مسلسل "السيدة زينب" تحضيرات العمل استعدادا لانطلاق تصويره الثلاثاء المقبل، ويسلط العمل الضوء على أهالى منطقة زقاق المدق تحديدا وحياتهم المعيشية واتسامهم بالجدعنة والحب، والعمل ينتمي لنوعية الدراما المطولة، حيث تدور أحداثه 60 حلقة متواصلة.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبد المغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، ، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق.

من ناحية أخرى مازال الفنان حجاج عبد العظيم يقوم بتصوير مشاهده فى فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وماجد الكدوانى، إخراج شريف عرفة.