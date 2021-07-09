شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يظهر ضيف شرف فى حلقات "البحث عن علا" مع هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان فتحى عبد الوهاب فى حلقات مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبرى كضيف شرف فى العمل، والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انتهى فريق العمل من التصوير الأسابيع الماضية.

ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه، ويرصد العمل من خلال شخصية "علا عبد الصبور" التى تجسدها الفنانة هند صبرى، التغييرات الإجتماعية التى طرأت عليها فى الـ10 سنوات الأخيرة.

وتظهر هند صبرى فى دور مطلقة ولديها أطفال من الفنان هانى عادل الذى يجسد دور طليقها فى الحلقات الأولى من المسلسل، وتبدأ هند فى صراعات المرأة المطلقة والمسئولة عن أطفال فى المجتمع المصرى، وتواجه العديد من المواقف الصعبة، وتساندها فى تلك المواقف الفنانة ندى موسى التى تجسد دور صديقتها الأنتيم خلال الأحداث.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

وكان أخر ظهور للفنان فتحى عبد الوهاب فى مسلسل "القاهرة كابول" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.