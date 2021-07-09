صورة| حمادة هلال يحضر عقد قران هاجر أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حمادة هلال، على حضور عقد قران الفنانة هاجر أحمد، الذي أُقيم مساء الخميس، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

واقتصر عقد القران، على حضور عدد من الأصدقاء والأقارب وأهالي العروسين.

جدير بالذكر أن هاجر أحمد تشارك في فيلم "زومبي على جنبي" المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود.

كما شاركت أيضًا في دراما رمضان الماضي، بمسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وبطولة علي ربيع، وأحمد فتحي، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين.