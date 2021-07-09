شريف رمزي يوجه رسالة لبطل ومنتج "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان شريف رمزي، على تهنئة الفنان كريم عبدالعزيز والمنتج وائل عبدالله، على فيلمهما السينمائي الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

ونشر رمزي، صورا له معهما عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك لحبيبي وأخويا وعشرة العمر المحترم كريم عبدالعزيز، وألف مليون مبروك لحبيبي وأخويا الكبير الغالي المحترم الأستاذ وائل عبدالله على فيلمكم الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزواج وما يتعلق به من قضايا اجتماعية هامة.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله.