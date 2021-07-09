شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أرنولد شوارزنيجر يفاجأ والده بأحدث ظهور له.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كريستوفر نجل النجم أرنولد شوارزنيجر يسير على خطا والده وشقيقه جوناس، فى التحلى بجسد رياضى، وذلك بعدما عرف عنه الابتعاد عن الحياة الرياضية تماماً مع ظهوره المتكرر بوزن زائد، إلا أنه مؤخراً ووفقاً لتقرير ديلى ميل فقد جزءا كبيرا من وزنه خلال صوره الأخيرة الذى نشره الموقع الشهير خلال تقرير.



نجل ارنولد شوارزنيجر

وأكد التقرير أن ذلك يعد مفاجأة سارة للنجم الكبير أرنولد شوارزنيجر من جانب ابنه، نظراً لأن الوالد بمثابة أيقونة لكل من يرغبون في التحلى بجسد رياضى.

وقد أكد ارنولد شوارزنيجر فى وقت سابق بخصوص زيادة وزن ابنه أنه لا يتدخل فى حياة أبنائه أو ما يرغبوا فى القيام به، وبالتالى كان يتمنى أن يكون يعيش بأسلوب رياضى إلا أنه لن يرغمه على ذلك، وبالتالى أكد موقع ديلى ميل أن أرنولد سيكون أسعد شخص بمفاجأة ولده.



نجل ارنولد فى صورة قديمة

على جانب آخر واصل أسطورة الأكشن أرنولد شوارزنيجر، استعادة ذكرياته فى شوارع النمسا، أثناء تواجده فيها مؤخراً بغرض حضور القمة النمساوية منذ أيام، بمشاركته يوميًا بقصة جديدة له مع شوارع النمسا، حيث إنه من مواليد تلك البلد قبل السفر للولايات المتحدة الأمريكية.